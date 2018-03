Indian Wells, il ritorno di S. Williams

ROMA, 9 MAR - Un pò arrugginita ma sempre vincente. Serena Williams è tornata nelle competizioni ufficiali ed ha subito messo il suo timbro. Al torneo in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California, l'ex numero uno del mondo, senza ranking perché ferma da oltre un anno per maternità (il successo su Venus nella finale degli Australian Open 2017 è stato il suo ultimo match disputato) ha infatti sconfitto per 7-5 6-3, in poco più di un'ora e mezza di partita, la kazaka Zarina Diyas, numero 53 Wta, confermando l'esito dei due precedenti confronti. "Sono un pò arrugginita ma non importa. Sono qui per fare il meglio che posso" ha detto la campionessa americana, che in California ha vinto nel 1999 e 2001 (non ha disputato il torneo per 14 edizioni per la vicenda degli insulti razzisti ed è tornata a giocarlo nel 2015) e ora potrebbe diventare la prima giocatrice a centrare il tris in California. Sua prossima avversaria sarà l'olandese Kiki Bertens (29).