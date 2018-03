Golf: l'European Tour sbarca in Arabia

ROMA, 09 MAR - Per la prima volta nella storia l'European Tour approda in Arabia Saudita. Il massimo circuito europeo di golf allarga gli orizzonti. Dal 2019 al 2021 ecco il Desert Swing. Accordo raggiunto a Londra tra Moḥammad bin Salmān Āl Saʿūd, il principe ereditario dell'Arabia Saudita, e i vertici dell'European Tour. La prima edizione scatterà appunto il prossimo anno (31 gennaio-3 febbraio) sul percorso del Royal Greens Golf and Country Club a King Abdullah Economic City (KAEC). Progettato dall'European Golf Design, il green vanta 72 buche e si estende lungo la costa del Mar Rosso. Ancora incerto il montepremi. I numeri ufficiali del torneo verranno svelati entro la fine di maggio.