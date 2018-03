Sci, a Ofterschwang bene le azzurre

ROMA, 9 MAR - Marta Bassino ha chiuso al terzo tempo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del Mondo, a Ofterschwang, in Germania. In testa alla gara c'e' la norvegese Ragnhild Mowinckel in 1.17.83, seguita dalla tedesca Viktoria Rebensburg, leader della classiffica di gigante, con un ritardo di 44/100; Bassino ha invece un ritardo di 56/100. Subito dopo l'americana Mikaela Shiffrin ha chiuso la sua manche in 1.18.43 (+60/100), precedendo l'altra azzurra Federica Brignone, quinta in 1.18.57 (+74/100). Manuela Moelgg e' nona (1.19.22, a +1,39), Irene Curtoni tredicesima (1.19.46, a +1.63), Sofia Goggia ventunesima (1.20.38, +2.55). La seconda manche e' in programma dalle 14.