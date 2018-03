Bernard lascerà Shakhtar a giugno

ROMA, 9 MAR - In attesa di affrontare la Roma martedì prossimo all'Olimpico, sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions, lo Shakhtar Donetsk prende atto della volontà di Bernard di andarsene a fine giugno, quando gli scadrà il contratto. Il brasiliano ha infatti confermato ad alcuni media del suo paese che, dopo cinque anni, ritiene chiuso il proprio ciclo nella squadra ucraina e che quindi ha respinto le proposte di rinnovo contrattuale. Fonti a lui vicine indicano l'Inghilterra o l'Italia come sua prossima destinazione, anche se ci sarebbe stato un contatto anche con un club cinese. Ultima opzione sarebbe il ritorno in Brasile, dove però non sembrano esserci società in grado di assecondare le richieste economiche del giocatore che ai Mondiali del 2014 era la riserva di Neymar e giocò al suo posto nella semifinale in cui la Selecao venne travolta (1-7) dalla Germania a Belo Horizonte.