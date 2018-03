Patch e maglie, serie B ricorda Astori

ROMA, 9 MAR - Dopo i recuperi di martedì scorso, quando in Perugia-Brescia e Cesena-Pro Vercelli le squadre erano scese in campo, nel cerimoniale,con la maglia commemorativa dedicata a Davide Astori, si moltiplicano le iniziative in ricordo del capitano dei Viola anche per la nona giornata di ritorno della Serie B in programma nel week end. Pescara e Parma, ad esempio, indosseranno la patch "#CiaoDavide13" stampata sulle due divise da gioco, lo stesso farà la Ternana che, inoltre, nel cerimoniale pre gara, al pari degli avversari dello Spezia, si schiererà a centrocampo con una maglia in ricordo del difensore. Maglia commemorativa nel cerimoniale pre-gara e patch in quella di gioco anche per la Cremonese ("Ciao Davide continuerai a vivere con noi"), mentre in Venezia-Ascoli, durante il minuto di silenzio disposto dalla Figc su tutti i campi, sui led apparirà la scritta "Ciao Davide". Infine sul maxischermo del Castellani, per Empoli-Virtus Entella, scorreranno alcune immagini del giocatore.