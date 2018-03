Atalanta: Caldara out, ha mal di schiena

BERGAMO, 9 MAR - Defezione annunciata per l'Atalanta in vista della trasferta di domenica a Bologna. Il difensore, Mattia Caldara, alle prese con il mal di schiena, ha svolto lavoro differenziato nella sessione di allenamento mattutino a porte chiuse di stamani a Zingonia e non sarà convocato. A rischio anche il recupero di mercoledì prossimo in casa con la Juventus. Il centrale bergamasco, il cui cartellino appartiene ai bianconeri, aveva già saltato per lo stesso motivo la partita casalinga col Chievo del 4 febbraio e la trasferta di Crotone del 10 febbraio scorsi.