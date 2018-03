Paralimpiadi: aperti Giochi PyeongChang

ROMA, 9 MAR - Erano le 20.40 ora locale, le 12.40 in Italia, quando Florian Planker ha fatto il suo ingresso nello stadio Olimpico di PyeongChang sventolando il Tricolore. Il 42enne hockeista altoatesino, alla sua sesta Paralimpiade, ha avuto l'onore di guidare il gruppo di 26 atleti che, da domani, proverà a regalare gioie ed emozioni alla spedizione. Domani, a Gangneung, azzurri del para ice hockey subito in campo contro la Norvegia. Sabato 10 si assegneranno anche le prime medaglie nell'alpino. Sulle nevi di Jeongseon, Fabrizio Bertagnolli (guida Fabrizio Casal) e Davide Bendotti proveranno a lasciare il segno in questa Paralimpiade nella discesa libera rispettivamente di categoria visually impaired e standing. Grande emozione anche per i tanti esordienti del Team Azzurro: "Per me è la prima volta e sono particolarmente carico - ha dichiarato Giacomo Bertagnolli - una grandissima emozione sfilare con tutta la squadra italiana". "Una grande emozione - gli fa eco Renè De Silvestro - non vedo l'ora di esordire".