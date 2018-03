Anticipo serie A: Roma-Torino 3-0

ROMA, 9 MAR - La Roma ha battuto 3-0 il Torino nel primo anticipo della 28/a giornata di serie A e sale a 56 punti in classifica, garantendosi al momento il terzo posto. Dopo un primo tempo in cui i granata sono stati anche più pericolosi dalle parti di un sempre attento Allison, la squadra di Di Francesco ha cambiato registro nella ripersa e ha segnato due volte, all' con Manolas di testa e al 28' con De Rossi, alla sua prima rete stagionale. Nel recupero, Pellegrini ha siglato il 3-0 in contropiede. Dopo la vittoria di sabato scorso sul Napoli, un'altra iniezione di fiducia per i giallorossi. Il Toro è alla terza sconfitta di fila e resta fermo a quota 36.