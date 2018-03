Mazzarri "demoralizzati dopo gol Roma"

ROMA, 9 MAR - "Abbiamo costruito tanto nel primo tempo, creando più di una palla gol, ma ci siamo scontrati con un grandissimo portiere. Dispiace perché abbiamo preso gol su calcio piazzato e da quel momento ci siamo disuniti: questo non deve succedere, dovevamo solo continuare a giocare come avevamo fatto nel primo tempo. Invece ci siamo intimoriti e i nostri avversari si sono galvanizzati". E' la lettura dell'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, della sconfitta all'Olimpico."Belotti ha lavorato tanto per la squadra: ha avuto due infortuni, un'annata tribolata e bisogna aspettarlo un poco. È un ragazzo eccezionale e sta facendo di tutto per tornare sui livelli a cui ha abituato tutti - ha proseguito Mazzarri -, deve ritrovare la forma migliore e in quel momento ritroverà anche il gol".