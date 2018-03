Nba, Toronto vince la sfida con Houston

ROMA, 10 MAR - E' andata ai Raptors la sfida con i Rockets, duello al vertice fra le due capoliste e partita clou di questo turno Nba. Il team canadese ha vinto con il punteggio di 108-105 mettendo fine a una lunghissima striscia positiva, ben 17 vittorie, che aveva caratterizzato finora il cammino dei Rockets in stagione. Non sono bastati a Houston i 40 punti messi a segno da James Harden, al quale sul fronte opposto si è opposto come miglior marcatore DeMar DeRozan con 30 punti. Nella seconda grande sfida di questa notte, quella tra i Los Angeles Clippers e i Cleveland Cavaliers, hanno prevalso i californiani per 116-102, nonostante la bella prestazione di Lebron James: per lui 25 punti, 10 rimablzi e 6 assist. Nelle altre sfide della notte, cadono i Warriors, battuti 125-108 da Portland che raggiunge la nona vittoria consecutiva. Detroit ha avuto la meglio su Chicago per 99-83, mentre in chiave playoff si registrano i buoni successi di Denver sui Lakers per 125-116, e di Utah su Memphis per 95-78 .