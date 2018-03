Indian Wells, fuori a sorpresa Muguruza

ROMA, 10 MAR - Esordio senza troppi problemi al torneo di Indian Wells, in California, per la tennista romena Simona Halep: nella notte italiana infatti la numero uno del mondo e trionfatrice nell'edizione del 2015, entrata in gara direttamente al secondo turno (come tutte le 32 teste di serie), ha sconfitto per 6-4 6-4 la ceca Kristyna Pliskova, numero 77 Wta (sorella gemella della top player Karolina), contro la quale si era già imposta in due set al primo turno di Madrid dello scorso anno. Esordio amaro invece per la numero 3 del mondo, la spagnola Garbine Muguruza sconfitta per 2-6 7-5 6-1, dopo quasi due ore ed un quarto di lotta, dall'americana Sachia Vickery (n. 100 Wta) e proveniente dalle qualificazioni. Buono invece il debutto della ceca Petra Kvitova, numero 9 del ranking, che ha battuto in rimonta per 6-7 7-6 6-4 la kazaka Yulia Putintseva, numero 81 del Wta. Nella notte italiana torneranno in campo Serena Williams contro l'olandese Kiki Bertens, e Victoria Azarenka opposta all'americana Sloane Stephens.