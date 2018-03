Astori: Lopez, ci mancherà tantissimo

CAGLIARI, 10 MAR - "Ci mancherà tanto, avremo tutti un bellissimo ricordo. Sono vicino ai suoi familiari. Non mi sento di dire altro perché quello che sento dentro lo tengo per me". Le prime parole di Diego Lopez, allenatore del Cagliari, della conferenza stampa alla vigilia delle sfida con la Lazio, sono dedicate a Davide Astori, il giocatore viola, scomparso domenica scorsa a poche ore dalla partita Udinese Fiorentina. Intanto, a conferma del ritiro della maglia numero 13 di Astori, è stata assegnata una nuova casacca a Romagna, la numero 56. Domani, all'ingresso in campo delle due squadre, i bambini che accompagnano i giocatori indosseranno le maglie di Cagliari e Fiorentina con il numero 13 e la scritta Astori sulle spalle.