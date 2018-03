'Aiutiamo Suning ad innamorarsi Inter'

MILANO, 10 MAR - "Suning è coinvolta, vuole fare bene all'Inter e dobbiamo aiutarli molto noi. La passione nasce quando ti innamori ma non si può mai sapere quando ci si innamora. Questa passione bisogna farla crescere anche in loro volendogli bene e mettendoli in condizione anche di poter fare degli errori". Lo dice dal palco di "Tempo di Libri" per la presentazione del libro "Inter 110 - Noi siamo fratelli del Mondo" l'ex patron nerazzurro Massimo Moratti: "Io da proprietario mi sentivo responsabile della sofferenza dei tifosi. Oggi abbiamo una differenza grossa, è una proprietà straniera e in Italia non siamo abituati. L'Inter non è né una squadra di calcio, né una distrazione, è un significato della vita vera che io trovato direttamente da ragazzo grazie ad un padre meraviglioso. L'Inter è una donna affascinante, difficile e viziata".