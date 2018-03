Milan: Gattuso, legnata ci farà crescere

CARNAGO (VARESE), 10 MAR - "La legnata con l'Arsenal ci farà crescere, l'importante è guardare avanti con entusiasmo e grande voglia". Rino Gattuso si aspetta una reazione dal suo Milan dopo il ko di Europa League e l'atmosfera degli ultimi giorni a Milanello lo conforta. "Mi è piaciuta, ho visto pochi sorrisi, tante facce arrabbiate e grandissima voglia in allenamento. E' quello che voglio, ma domani conta la prova del campo - ha detto l'allenatore rossonero ala vigilia della trasferta con il Genoa -. Abbiamo toccato con mano che se giochiamo così siamo vulnerabili. Quando si parla di inesperienza in Europa vale anche per me: ero un Pulcino di fronte e Wenger".