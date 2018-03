Doppio C.Ronaldo, il Real passa a Eibar

ROMA, 10 MAR - Dopo il trionfo di Parigi in Champions contro il Psg, il Real Madrid festeggia anche nella Liga con il solito Cristiano Ronaldo. Proprio grazie a CR7 le merengues passano 2-1 sul campo dell'Eibar andando a +4 punti dal Valencia e a -4 dal secondo posto occupato dall'Atletico. Cristiano Ronaldo va a segno da sette partite consecutive (con 13 reti in totale) ed è a 18 centri in Liga e 33 stagionali.