Germania: Bayern a valanga,titolo vicino

ROMA, 10 MAR - Il Bayern Monaco travolge l'Amburgo (6-0), nella 26/a giornata della Bundesliga e mantiene 20 punti di vantaggio in classifica sulla seconda, che attualmente è lo Schalke 04, vittorioso ieri sera nell'anticipo sul campo del Magonza. Di 66 punti il bottino dei bavaresi che oggi in 19' hanno chiuso la 'pratica', andando in gol all'8' con Ribery, al 12' e al 19' con Lewandowski. Nella ripresa, al 10', Robben ha calato il poker, cinquina di Ribery al 36' e ancora sigillo del centravanti polacco al 45'. Il bottino, sia di Lewandowski che del Bayern Monaco, avrebbe potuto essere ancora più cospicuo, se l'attaccante non avesse fallito un rigore. Domani sfida di vertice fra Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte: in palio il terzo posto.