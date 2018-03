Snowboard: Moioli, meglio di così...

ROMA, 10 MAR - "Una stagione infinita, sono stanchissima ma meglio di così non potevo chiedere". Michela Moioli si gode il trionfo in coppa del mondo arrivato col brivido dopo una finale ripetuta per ricorso delle francesi nella tappa a Mosca. "E' stato devastante: abbiamo fatto praticamente tre finali - racconta l'olimpionica dello snowboardcross -: la prima fermata subito perché il gate non si è aperto, poi la seconda arrivata fino in fondo e la terza quella buona. Sono contenta perché ho resettato, non ho mollato e sono riuscita a ripartire sempre nonostante non fosse facile". La vittoria della coppa la dedica "al mio team, perché è più facile vincere una gara sola come quella olimpica che una cosa come la coppa del mondo. Festa? La farò, ma ora voglio solo andare a riposare".