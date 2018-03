Rugby: Parisse, grande sfida col Galles

ROMA, 10 MAR - "Giocare qui è sempre speciale, e farlo con il tetto chiuso aggiunge sempre ulteriore emozione a un contesto unico, il migliore per me nel rugby internazionale. Da nessun'altra parte come qui si sente il pubblico, specie con lo stadio coperto: per me potrebbe essere l'ultima partita al Principality Stadium, è sempre una sfida unica". Il capitano dell'Italia, Sergio Parisse, alla vigilia della partita con il Galles a Cardiff per la quarta giornata del 6 Nazioni 2018, non cerca di evitare di parlare dell'avversario e di un'altra sfida forse al di là delle possibilità della Nazionale, esprimendo invece fiducia nel nuovo corso azzurro. "Siamo consapevoli che il Galles in casa è un avversario molto duro, ma siamo qui con l'obiettivo di fare una grande partita - ha detto ancora -. Nelle prime tre gare abbiamo dimostrato di saper fare belle cose in attacco ma dobbiamo imparare a volgere a nostro favore quei momenti che possono cambiare l'inerzia della partita".