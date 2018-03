Indian Wells, sfida fra sorelle Williams

ROMA, 11 MAR - Serena Williams torna, vince e ritrova la sorella come avversaria. Il secondo turno del torneo di Indian Wells in California regala emozioni. La ex regina del tennis mondiale sta ritrovando il miglior stato di forma dopo un anno di assenza dai campi di gioco per via della maternità. Nella notte italiana Serena ha battuto l'olandese Kiki Bertens (29), per 7-6 7-5. La Williams, che in California ha vinto nel 1999 e nel 2001 (non ha disputato il torneo per 14 edizioni per la vicenda degli insulti razzisti ed è tornata a giocarlo nel 2015) potrebbe diventare la prima giocatrice a centrare il tris. Per riuscirci dovrà prima battere la sorella maggiore Venus (8) approdata al terzo turno battendo 6-3 6-4 la rumena Sorana Cirstea (35). Al terzo turno anche Caroline Wozniacki numero 2 del mondo e Elena Svitolina (4). Fuori a sorpresa Madison Keys (16) finalista agli ultimi Us Open, battuta da Danielle Collins (117). Rinviato a stasera, causa pioggia, la sfida tra Victoria Azarenka e Sloane Stephens.