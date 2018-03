Valspar Championship, Woods punta titolo

ROMA, 11 MAR - Al Valspar Championship di golf Tiger Woods stupisce ancora. A 18 buche dal termine del torneo del PGA Tour l'americano, sempre al 2/o posto della classifica, ha ridotto lo svantaggio sul canadese Corey Conners (-9 sul totale), ancora al comando della classifica ma a una sola lunghezza dagli inseguitori. Ancora una grande prova per l'americano, che viaggia a braccetto col connazionale Brandt Snedeker e il britannico Justin Rose (tutti a -8). Cinque birdie e un solo bogey per la "Tigre", tornata a ruggire. Chiudono la Top five gli americani Sam Burns e Patrick Reed (entrambi a -6). Woods in Florida Woods non sbaglia un colpo. Impeccabile sul gioco corto, ha strappato gli applausi scroscianti del pubblico presente. E ad un giro dal termine del Valspar Championship è ampiamente in corsa per il titolo. Dopo 4 interventi alla schiena e tantissimi problemi anche al di fuori dal green, la leggenda del golf insegue l'ennesima vittoria sul PGA Tour.