Golf, Wallace trionfa a Hero Indian Open

ROMA, 11 MAR - Matt Wallace vince al play-off la sfida tutta britannica con Andrew Johnston e trionfa nell'Hero Indian Open di golf. E' il secondo successo in carriera sull'European Tour per il 27enne di Hillingdon, l'ottavo da professionista. Al 3/o posto e medaglia di bronzo, l'americano Silhwan Kim (-8 sul totale). Ai piedi del podio lo spagnolo Pablo Larrazàbal e l'austriaco Matthias Schwab (entrambi a -7). Sesta piazza per l'argentino Emiliano Grillo, settima per lo scozzese Stephen Gallacher e Shubhankar Sharma (-4). Tra i grandi favoriti al titolo l'indiano, leader della Race to Dubai 2018, è crollato nel giro finale. Chiudono malissimo gli azzurri. Solo un 57/o posto per Edoardo Molinari e Matteo Manassero (+14), appaiati in bassa classifica. Per la prima volta nella storia dell'Hero Indian Open, arrivato alla quarta edizione, è stato un giocatore non indiano ad alzare al cielo il trofeo.