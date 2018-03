Spagnolo Soler vince la Parigi-Nizza

NIZZA, 11 MAR - Il 24enne spagnolo Marc Soler, animatore della giornata odierna, ha vinto la Parigi-Nizza beffando il britannico Simon Yates, leader fino a ieri, che nella classifica generale finale è stato battuto per soli 4 secondi. Soler, portacolori della Movistar, si è imposto grazie agli abbuoni guadagnati nel corso della tappa e poi arrivando con 37'' di vantaggio su Yates, e terzo nella classifica di giornata, dietro ai connazionali David De La Cruz (primo) e Omar Fraile (secondo), suoi compagni di fuga nell'attacco decisivo cominciato a 40 km dal traguardo. Vincere la Parigi-Nizza per me è un sogno diventato realtà - è stato il commento di Soler -, perchè questa corsa in passato è stata vinta da grandi campioni. Sto progredendo ogni anno, spero di continuare così".