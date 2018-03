Tiro a volo: male le azzurre in Messico

GUADALAJARA (MESSICO), 11 MAR - La fuoriclasse statunitense Kim Rhode, sempre sul podio nelle ultime sei edizioni delle Olimpiadi (da Atlanta 1996 e Rio 2016), ha vinto la gara di Skeet donne della prima prova di Coppa del mondo di tiro a volo, a Guadalajara. Quello della Rhode, vincitrice anche delle due ultime edizioni della Coppa del mondo, è stato quasi un monologo, visto che durante la gara è stata in vetta della classifica dall'inizio alla fine. A metà della sfida a sei per le medaglie c'è stato un tentativo da parte della britannica Amber Hill e della slovacca Danka Bartekova, ma poi la californiana ha ripreso il controllo della situazione imponendosi con un sontuoso 56/60 (primato mondiale uguagliato) davanti alla connazionale Caitlin Connor e alla Hill. Male le italiane Martina Bartolomei, Simona Scocchetti e Chiara Costa, che non sono mai riuscite a invertire il trend negativo: Chiara Costa e Martina Bartolomei hanno concluso a quota 107, in 15/a posizione, e Simona Scocchetti si è fermata a 104.