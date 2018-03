Rugby:6 Nazionidonne,Galles-Italia 15-22

CARDIFF, 11 MAR - Storica vittoria dell'Italia nel 6 Nazioni femminile. Le azzurre hanno battuto il Galles per 22-15, ottenendo il primo successo di una squadra italiana al 'Principality Stadium' di Cardiff. "Sono emozionatissima - ha commentato Giada Franco, "Women of the match" -. Ancora non ci credo: siamo state precise in fase offensiva, riuscendo a fermare il Galles in alcuni momenti cruciali del match. Sono orgogliosa di far parte di questa squadra". "Volevamo tantissimo questo successo - ha detto invece la capitana Sara Barattin -. Ci mancava quel qualcosa tirato fuori oggi: questa è la vera Italia. E' la vittoria del gruppo. Abbiamo avuto un piccolo momento di calo tra i primi due cartellini gialli del Galles, ma siamo state brave a reagire e ad andare in meta nel finale". "Ci voleva un risultato del genere", è stato il commento del ct Andrea Di Giandomenico. La vittoria dell'Italdonne in Galles arriva dopo quella, anche questa storica, dell'Under 20 uomini, impostasi venerdì scorso per 18-7 sul campo dei rivali.