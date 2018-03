Serie C, il Catania non va oltre lo 0-0 nel derby in casa della Leonzio

Sicula Leonzio – Catania 0-0



Leonzio (4-3-3): Narciso, De Rossi, Aquilanti, Camilleri, Squillace; Davì, Esposito, D'Angelo; Bollino ( 73' Gammone), Lescano ( 66' Foggia), Arcidiacono ( 73' Russo). All. Aimo Diana.

Catania (4-3-3): Pisseri, Aya, Blondet, Bogdan; Marchese, Mazzarani ( 70' Bucolo), Lodi, Biagianti ( 70' Rizzo), Manneh ( 80' Di Grazia), Barisic ( 81' Brodic), Curiale ( 81' Ripa). All. Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo; Assistenti: Magrì di Imperia e Zanardi di Genova.

Note: 3500 spettatori. Al 90' espulso Lodi per proteste. Ammoniti: Mazzarani ( C), Bogdan (C ), Bollino ( L). Camilleri (L), Narciso (L) Corner: 2-3. Recupero: 1' e 4'.



LENTINI - Finisce in parità la partita tra Leonzio e Catania. Un derby in cui le due formazioni di dividono la posta in palio tra gli applausi dei lentinesi e i fischi dei rossazzurri che avrebbero voluto conquistare i tre punti per rimanere nella scia del Lecce e invece le distanze restano immutate (anche il Lecce ha pareggiato) ma al secondo posto arriva anche il Trapani vittorioso a Catanzaro.

Al di la del risultato, comunque grande festa all'Angelino Nobile per una partita giocata dinanzi a 3500 spettatori. Emozione per i lentinesi che sono tornati a giocare a Lentini dopo ben 6 mesi dall'ultimo match.

Primo tempo a reti bianche tra due squadre che lottano viso aperto senza mai risparmiarsi. Poche azioni degne di nota ma grande intensità in campo con un pizzico di nervosismo che evidenzia l'importanza della partita. Al 70' decisivo Narciso autore di una parata da distanza ravvicinata su Curiale. Cerca di prendere le misure la squadra di Lucarelli contro una Leonzio che resiste, amministra e cerca di proporsi in avanti sempre con Arcidiacono, tra i migliori in campo. Da un lato Lucarelli e dall'altra Diana cercano di mescolare le carte per trovare un gol da tre punti che non arriva. Negli ultimi minuti di recupero diversi capovolgimenti di fronte, ma match che si chiude in parità.