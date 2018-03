Serie C, la Casertana sbanca il De Simone: secondo ko di fila per il Siracusa

Siracusa - Casertana 0-1

Siracusa (4-2-3-1): Tomei 6; Daffara 5 (10’ st Mancino 6), Giordano 5,5, Altobelli 5,5, Liotti 5,5; Palermo 5,5 Toscano 5,5 (32’ st Calil sv); Marotta 5 (1’ st Parisi 6), Catania 5,5 De Silvestro 5 (10’ st Mangiacasale 5); Bernardo 5 (10’ st Mazzocchi 5). A disp. D’Alessandro, Bruno, Di Grazia, Turati, Spinelli, Vicaroni, Punzi. All. Bianco 5

Casertana (3-5-2): Forte 6; Meola 6, Lorenzini 6,5, Polak 6; Pinna 6,5, D’Anna 6 (43’ st Carriero sv), De Rose 6,5, Romano 6, Finizio 6; Turchetta 6,5 (40’st De Vena sv), Alfageme 6,5 (25’ st Padovan sv). A disp. Cardelli, Forte, Cigliano, Santoro, Minale, Tripicchio. All. D’Angelo 6,5

Arbitro: Fiorini di Frosinone 6 (Mokhtar di Lecco e Pantafio di Lamezia Terme)

Rete: 30’ pt Turchetta

Note: ammoniti Giordano (S), De Rose (C). 1751 spettatori di cui 798 abbonati. Incasso totale € 12.731. Angoli 5-1. Rec. 2’, 7’

SIRACUSA - Secondo ko consecutivo per il Siracusa, la Casertana si conferma squadra in salute e sbanca il “De Simone” proprio come avvenne lo scorso anno nello spareggio play off. Ha deciso una rete di Turchetta nel primo tempo e a conti fatti i campani hanno meritato il successo perché il Siracusa si è svegliato troppo tardi e solo nella seconda parte di gara si è reso pericoloso costantemente dalle parti di Forte. Oltre al gol partita, i campani hanno colto anche un palo e creato diverse occasioni, mentre nella ripresa gli aretusei, soprattutto con gli ingressi di Parisi e Mancino sono stati più presenti ma per la squadra di Bianco non c’è stato nulla da fare. A fine partita c’è stata anche una piccola contestazione da parte dei tifosi azzurri alla squadra, che rimane comunque ampiamente dentro la griglia play off.