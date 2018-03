Golf: Valspar, vince britannico Casey

ROMA, 12 MAR - E' il britannico Paul Casey (-10 sul totale) il vincitore del Valspar Championship di golf. Sfuma il sogno di Tiger Woods, autore di una grande impresa che l'ha visto finire 2/o al fianco del connazionale Patrick Reed (entrambi a -9). Quarta piazza per lo spagnolo Sergio Garcia (-8), autore di una grande rimonta. Woods in Florida ha sfiorato il successo, sfumato per un solo colpo. Ma l'appuntamento con l'80/o trionfo in carriera nel PGA Tour è solo rimandato. Perché anche nel round finale del torneo statunitense l'ex n.1 al mondo ha dimostrato di essere tornato a competere con i big della disciplina. Inchinandosi solo alla grande prova di Casey. All'Innisbrook Resort di Palm Harbor l'inglese ha conquistato il terzo titolo in carriera nel PGA Tour grazie a un ultimo giro chiuso in 65 (-6) colpi. Un colpo grosso per il 40enne di Cleltenham, alla 19/a vittoria da professionista. Quinto posto per l'olimpionico di Rio Justin Rose. Ma il vincitore morale è Woods: in vista del Masters di Augusta è una grande notizia.