Paralimpiadi: Pozzerle argento snowboard

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 12 MAR - Medaglia d'argento per Manuel Pozzerle nello snowboard cross di categoria upper limb. L'azzurro è stato sconfitto in finale dall'australiano Patmore. Sfuma, pertanto, il sogno della medaglia più 'pesante', ma l'Italia dello snowboard lascia comunque un segno in questi Giochi Paralimpici di PyeongChang. Nella finale per il terzo posto, niente da fare per Jacopo Luchini, battuto dallo statunitense Mike Minor. Per l'Italia si tratta della terza medaglia ai Giochi Paralimpici Invernali, dopo l'argento e il bronzo di Bertagnolli e Casal nello sci alpino. "Il mio obiettivo era arrivare tra i primi 4 - è il commento di Pozzerle -: dedico questa vittoria a mia moglie e a mia figlia". "Manuel è arrivato in finale superando un fuoriclsse come lo statunitense Minor - è il commento di Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico -. E' un'altra grande emozione: i miei complimenti a Manuel, ma anche a Paolo Priolo e Jacopo Luchini. Siamo di fronte a un gruppo altamente competitivo".