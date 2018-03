Tennis: Indian Wells, avanti Federer

ROMA, 12 MAR - Roger Federer ha staccato il pass per il terzo turno di Indian Wells. Non altrettanto può dirsi invece per Novak Djokovic, il cui rientro nel tour è stato amaro. Così come mastica amaro Alexander Zverev, costretto a salutare subito il 'quinto Slam' in un 2018 fin qui avaro di soddisfazioni per il 20enne di Amburgo. Il n.1 del Mondo, dopo la sospensione per pioggia ieri sul 6-3 2-2 contro l'argentino Federico Delbonis, ha oggi chiuso i giochi vincendo il secondo set 7-6(6). Indian Wells amara invece per Novak Djokovic, sceso al n.13 del ranking, che ha ceduto 7-6 4-6 6-1 al giapponese Taro Daniel. Esce anzitempo anche Zverev che si è fatto sorprendere dal portoghese Joao Sousa 7-5 5-7 6-4. Debutto positivo infine per Cilic e Del Potro che hanno battuto rispettivamente l'ungherese Marton Fucsovics e l'australiano Alex De Minaur.