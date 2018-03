Markovic, Crotone scelta migliore per me

CROTONE, 12 MAR - "Ho preferito Crotone perché è la scelta migliore per un giovane che vuole crescere". Si è presentato così l'attaccante serbo Luka Markovic, messo sotto contratto dal Crotone che lo stava osservando già da questa estate. La società calabrese non aveva potuto tesserarlo in quanto calciatore extracomunitario e minorenne. Appena ha compiuto 18 anni, Luka Markovic ha siglato un accordo che lo lega al Crotone per tre anni. "Abbiamo portato a Crotone un giovane calciatore che volevano in tanti", ha detto il dg, Raffaele Vrenna, nel presentare l'attaccante. "Lo abbiamo visto la scorsa estate a Belgrado - ha aggiunto Vrenna - e col ds Ursino siamo rimasti meravigliati delle sue caratteristiche e soprattutto ci ha impressionato la sua spavalderia in campo. Markovic, 18 anni lo scorso 19 febbraio, gioca nelle nazionali giovanili della Serbia ed ha vestito le maglie della Stella Rossa e del Cukaricki disputando anche la Youth Europa League.