Golf:Woods e Els capitani Presidents Cup

ROMA, 12 MAR - Tiger Woods ed Ernie Els saranno i capitani delle due squadre della prossima Presidents Cup, la sfida biennale, modello Ryder Cup, che mette di fronte gli Usa e una selezione internazionale senza l'Europa (Asia, Africa, America centrale e meridionale, Oceania, Messico e Canada). L'annuncio ufficiale arriverà domani in occasione della presentazione dell'Arnold Palmer Invitational, torneo del PGA Tour. Inaugurata nel 1994, la Presidents Cup tornerà per la terza volta al Royal Melbourne Golf Club, in Australia. Solamente il Robert Trent Jones Golf Club (Virginia) ha ospitato più volte il torneo (1994, 1996, 2000 e 2005). Un'edizione che si annuncia show con la "Tigre" a guidare gli Stati Uniti, e Els, "The big Easy", l'International Team. Ogni squadra è formata da 12 giocatori più un capitano che sceglie le coppie che disputano gli incontri foursome e fourballs. Gli americani devono difendere il titolo conquistato nel 2017 in New Jersey. L'ultimo (e unico) successo dell'International Team risale al 1998.