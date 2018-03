Nba, ko San Antonio e playoff a rischio

ROMA, 13 MAR - Solo quattro partite nel turno Nba di questa notte. Il risultato più significativo è la vittoria degli Houston Rockets contro i San Antonio Spurs con il punteggio di 109-93. Trascinata da James Harden (per lui 28 punti all'attivo) la formazione di Houston ha spinto l'avversaria fuori dalla zona playoff, ed ora la rimonta non sarà facile. In grande spolvero invece il team di Portland che si conferma al terzo posto in classifica battendo facilmente i Miami Heat per 115-99, guidati da un Damian Lilliard in gran forma, per lui 32 punti e 10 assist. Vittoria sofferta per Oklahoma, 106-101 ai danni dei Sacramento Kings. Decisiva per il successo la 99ma tripla doppia incarriera per Russell Westbrook che ha firmato 17 punti, 10 rimbalzi e 11 assit. Infine nella quarta partita della notte Nba Milwaukee ha vinto in trasferta per 121-103 contro Memphis ormai in caduta libera, all'ennesima sconfitta consecutiva.