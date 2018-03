Golf, Luiten il migliore a febbraio

ROMA, 13 MAR - L'European Tour ha nominato Joost Luiten come "miglior golfista del mese di febbraio". Il trionfo all'NBO Oman Open è valso all'atleta olandese il prezioso riconoscimento da parte della giuria del massimo circuito europeo. "Sono davvero entusiasta - ha ammesso Luiten dopo l'incoronazione - per aver ricevuto un premio così importante. Grazie a tutti". Ancora una gioia per il 32enne di Bleiswijk (Paesi Bassi), che ha battuto la concorrenza dell'indiano Shubhankar Sharma (leader della Race to Dubai 2018), del britannico Eddie Pepperell e del tailandese Kiradech Aphibarnrat. Nuovo successo, dunque, per l'olandese. Che in questa stagione s'è già aggiudicato il riconoscimento di "miglior colpo del 2017" da parte dell'European Tour. Grazie a un incredibile albatross messo a segno alla buca 11 dell'Andalucia Valderrama Masters (torneo vinto da Sergio Garcia).