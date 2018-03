Golf, a Orlando nuova sfida tra big

ROMA, 13 MAR - Continua il grande golf sul PGA Tour. E dopo il Valspar Championship ecco l'Arnold Palmer Invitational (15-18 marzo). Ad Orlando, in Florida, sul green si sfideranno eccezionali interpreti della disciplina. Da Tiger Woods a Rickie Fowler passando Rose, Matsuyama (al rientro in campo dopo un infortunio al polso), Day, McIlroy e Leishman (campione in carica). Senza dimenticare Francesco Molinari (lo scorso anno 7/o), unico azzurro in gara. Field stratosferico sul percorso del Bay Hill Club & Lodge (par 72). In corsa per il titolo anche Fleetwood, Hatton e Kizzire. Senza dimenticare Watson, Stenson, Reed e Fitzpatrick. Dopo il 2/o posto ottenuto al Valspar Championship grande attesa per Woods. Che in carriera ha vinto già 8 volte il torneo voluto da Palmer (ex golfista statunitense considerato tra i più grandi di sempre). A Orlando l'ex numero uno al mondo manca ormai dal 2013, anno della sua ultima apparizione. Con il primo titolo conquistato in Florida nel 2000.