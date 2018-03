Moto: Marquez "in tanti già veloci"

ROMA, 13 MAR - "Dopo aver provato qui di recente sappiamo che ci sono diversi piloti già molto veloci, in appena 2-3 centesimi. Quindi mi aspetto una gara emozionante. Domenica tutto può succedere". Marc Marquez comincia a calarsi in clima gara, aspettando il Qatar, dove sta per prendere il via la stagione 2018 del Motomondiale. Il campione del mondo MotoGp, attraverso il suo team Honda HRC, si dice "davvero felice che la prima gara sia finalmente arrivata. Sembra che sarà una stagione molto competitiva". "Arriviamo al primo Gp dopo un intenso pre-campionato che ci ha visto fare un sacco di lavoro - sottolinea il compagno di scuderia Dani Pedrosa - Sembra che questo sarà un anno con molti candidati al podio. I piloti sono stati molto competitivi, così come i produttori. Motivo in più per essere concentrati e dare il massimo da subito. Non vedo l'ora di salire in moto, venerdì".