Snai: Juve-Atalanta, pronostico chiuso

ROMA, 13 MAR - Il +4 sul Napoli è a un passo, almeno a guardare i precedenti contro l'Atalanta: dal 2010 a oggi, la Juventus ha sempre vinto nelle partite giocate in casa contro i nerazzurri bergamaschi; tendenza che, secondo i quotisti Snai, sarà confermata con tutta probabilità anche nel recupero di Serie A in programma domani. L'1 di Allegri e i suoi si abbassa fino a 1,40, contro l'8,75 degli ospiti (che hanno vinto una sola delle ultime sei partite disputate) e il 4,50 del pareggio. Il recente incrocio in Coppa Italia si è concluso con due 1-0 bianconeri, vale a dire due Under e altrettanti No Goal, esiti stavolta offerti a 1,80 e 1,60. Il terzo 1-0 della Juve è ritenuto probabile e paga 5,75, alla pari con il 2-0. Nelle scommesse sui marcatori, invece, Higuain e Dybala sono entrambi a 1,85, mentre in prima linea per l'Atalanta ci sono Gomez e Ilicic a 4,00.