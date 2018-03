F1: Hamilton, voglio il 4/o titolo

TORINO, 14 MAR - "Non c'è ancora niente di ufficiale, ma nell'arco di questa stagione firmerò il nuovo contratto con la Mercedes. Ci stiamo parlando, il clima tra me e il team è molto rilassato, c'è la volontà di continuare e troveremo un terreno comune per l'accordo". Così il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton, oggi nella sede della Petronas, la società di lubrificanti fornitrice della Mercedes che ha un centro di ricerca a Santena (Torino). "Non ci accontentiamo, partiamo per vincere anche questo titolo mondiale (che sarebbe il quinto consecutivo per la scuderia, 3 di Hamilton e 1 di Rosberg, ndr). Nel team c'è voglia continua di progredire, nessuno si ferma, c'è ancora tanto a ottenere". Valtteri Bottas è alla seconda stagione alla Mercedes: "L'anno scorso dovevo conoscere l'ambiente e le persone - ha detto il pilota finlandese - ho imparato tanto, ora mi sto concentrando sulle prestazioni. In questo team c'è sempre grande fame di vittorie, non ne abbiamo mai abbastanza".