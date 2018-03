Moto: Rossi, io e Yamaha pronti al Qatar

ROMA, 14 MAR - I test invernali "sono stati importanti, abbiamo capito i nostri punti deboli e quelli forti". Valentino Rossi si avvicina al primo Gp stagionale, domenica in Qatar. "Dobbiamo continuare a lavorare, ma tutti in Yamaha vogliono migliorare e vincere - assicura - Ci siamo preparati per questa prima gara durante gli ultimi test, ma abbiamo ancora le sessioni di libere per migliorare. Mi sono allenato bene quest'inverno e sono pronto per iniziare questa nuova stagione insieme alla mia M1". Rossi si aspetta "una stagione interessante. Sembra ci siano molti corridori veloci". Il 2017 "è stato un anno difficile per me, con molti alti e bassi - ha ricordato Maverick Vinales, suo compagno di scuderia - ma ho imparato molto e ora sento che possiamo lottare per per vincere il titolo. La preparazione ci ha aiutato a provare molti particolari ed alla fine abbiamo trovato un buon set-up. Abbiamo ancora alcuni piccoli problemi con l'elettronica, ma penso che per la prima gara saremo al 100%".