Universiadi: Fisu, Napoli ce la farà

(ANSA)- NAPOLI, 14 MAR - "Siamo alla stretta finale. Se tutti lavorano e vengono bandite le gare Napoli ce la farà di sicuro". Lo ha detto all'ANSA Marc Vandenplas, direttore della Fisu per l'Universiade 2019 di Napoli. Vandenplas in questi giorni è a Napoli per una serie di riunioni con i vertici dell'Aru, l'agenzia regionale delle Universiadi, e con il commissario per l'evento, il prefetto Maria Latella. "Abbiamo avuto - spiega il dirigente belga - dei problemi con le gare perché sono appalti pubblici e di solito impiegano tempo e per questo dopo le riunioni che abbiamo avuto con la Fisu e la Regione e il Comune di Napoli abbiamo deciso di avere un commissario per far andare tutto più veloce e vediamo che ora ci sono degli ottimi segnali. Anche il Coni ci sta aiutando, ora non dobbiamo perdere altro tempo e dobbiamo bandire le gare il più presto possibile. Parlo del reclutamento del personale, sugli impianti, sui diritti televisivi. Se riescono a bandirle nei prossimi mesi possiamo avere una bella edizione delle Universiadi".