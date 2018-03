Premier: Keane out, fermo sei settimane

ROMA, 14 MAR - Harry Kane dovrà restare lontano dai campi per sei settimane. L'infortunio alla caviglia destra patito lo scorso weekend dall'attaccante del Tottenham nel match contro il Bournemouth, scrivono oggi i media britannici, si è rivelato meno grave del previsto (si temeva una lesione dei legamenti), anche se il prolificissimo n.10 degli Spurs potrà tornare ad allenarsi con la squadra non prima di aprile per tornare a giocare "al massimo, fra sei settimane". Quindi salterà anche l'amichevole con l'Italia in programma a fine mese.