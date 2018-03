Indian Wells: Federer rirova Chung

ROMA, 15 MAR - Senza dover fare molto più del "minimo sindacale" Roger Federer approda nei quarti di finale del "BNP Paribas Open", primo ATP Masters 1000 della stagione in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Il 36enne fuoriclasse di Basilea, numero uno del mondo, ha infilato il 15esimo successo consecutivo stagionale (nel 2018 è imbattuto) superando negli ottavi per 7-5 6-4, in un'ora e 22 minuti, il francese Jeremy Chardy, numero 100 del ranking mondiale, battuto per la quarta volta in cinque sfide. Due break nelle fasi finali di entrambi i set (in quello nel primo parziale Chardy gli ha dato una mano commettendo due doppi falli) sono bastati ad un 'King Roger' praticamente perfetto al servizio: 25 su 25 con la prima in campo, l'80% dei punti quando ha servito la seconda e nessuna palla break concessa. Nei quarti Federer ritroverà Hyeon Chung, già superato in semifinale a Melbourne.