Champions: Monchi, City più forte tutti

ROMA, 15 MAR - "È difficile sapere quale squadra sia meglio affrontare, tutte sono difficili, ma il Manchester City per me è la più forte di tutte. Tutte vogliono la Roma? Va bene, ok. Siamo tranquilli, meglio così. In questo momento la mentalità è importante e il gruppo ora è forte mentalmente per quello che ci aspetta in questa competizione". Così il ds della Roma, Monchi, in vista del sorteggio dei quarti di Champions League in programma domani a Nyon, presso la sede dell'Uefa. Per il dirigente giallorosso di certo avrebbe un gusto speciale affrontare il Siviglia, dove ha trascorso la sua carriera da giocatore e direttore sportivo. "Ma loro hanno un vantaggio, quando arriva a questo tipo di partite sono abituati a giocarle" avvisa Monchi, che ieri ha visto l'ultimo ottavo di finale tra Barcellona e Chelsea: "Gli inglesi non avrebbero meritato di perdere 3-0, ma il Barcellona ha un giocatore (Messi, ndr) che è diverso e che quando è in giornata fa tutto".