Jacky Ickx e Forghieri al MotorLegend

ROMA, 15 MAR - Jacky Ickx e Mauro Forghieri saranno due tra le stelle più splendenti della prima edizione del MotorLegendFestival 2018, in programma dal 20 al 22 aprile all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il grande campione belga e il geniale progettista italiano si incontreranno a distanza di 45 anni dal loro rapporto di collaborazione, iniziato nel 1968 e conclusosi nel 1973, dopo una lunga stagione di successi in Formula1 e nel mondiale Sport. Per il sei volte vincitore della 24 ore di Le Mans la partecipazione a MotorLegend Festival 2018 sarà anche l'occasione per rivedere la Ferrari 312 B di Formula 1 con la quale sfiorò il titolo mondiale del 1970, vincendo il Gran Premio d'Austria e quello del Canada e giungendo al secondo posto nella classifica. Domenica 22 aprile a MotorLegndFestival Jacky Ickx, sarà anche protagonista di un dibattito con Mauro Forghieri nel quale i due ricorderanno l'epopea della 312 B