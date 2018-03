Goggia 'accende'idealmente Diavolina Cup

ROMA, 15 MAR - La neve dell'Alpe Cimbra dal 15 al 18 marzo si tinge di arancio e blu, i colori del Centro Sportivo Italiano , che, a Folgaria disputa le finali nazionali di sci alpino. Ad aprire simbolicamente il cancelletto di partenza è la campionessa olimpica, Sofia Goggia, ieri vincitrice anche della Coppa del Mondo di specialità. Dalla Svezia l'azzurra ha voluto spingere i giovani finalisti del Csi, inviando un suo video saluto e dedicando loro delle belle parole di incoraggiamento. "Quest'anno festeggiate 20 anni di campionati e mi auguro che sia una grandissimi festa dello sport - ha detto la campionessa delle Fiamme Gialle - Siate carichi al punto giusto, siate precisi sui pali stretti dello speciale, e velocissimi nelle manche di gigante. Ma soprattutto cercate di divertirvi! Per me vincere una medaglia olimpica è stato un sogno che si avvera, ma anche una medaglia in una finale del Csi ha la sua importanza''.