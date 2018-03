De Sciglio, successo Lazio vera svolta

TORINO, 15 MAR - "Vincere con l'Atalanta è stato un passo importante verso lo scudetto". Mattia De Sciglio riconosce al successo di ieri della Juventus una grande valenza nella corsa per il titolo di campione d'Italia: "É ancora lunga e ci sono gli scontri diretti - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport -, ma questa vittoria ci ha dato una grande spinta". La vera svolta della stagione, però, è arrivata con "il gol di Dybala contro la Lazio - spiega De Sciglio - dal punto di vista mentale ci ha dato una spinta in più per credere a questo scudetto".