Bonucci, dopo 2-1 abbiamo staccato spina

ROMA, 15 MAR - "Penso che nessuno ci possa rinfacciare di non averci creduto. Peccato per il primo tempo dell'andata. Questa sera dopo il 2-1 abbiamo staccato la spina, però abbiamo giocato 70 minuti alla pari con l'Arsenal. Forse se riuscivamo a sfruttare meglio un paio di occasioni che sono arrivate prima dell'1-0, avremmo commentato un'altra partita". Così Leonardo Bonucci dopo il Ko dell'Emirates. "È un processo di crescita giocare contro questi giocatori - continua il capitano milanista -, bisogna farci l'abitudine con questa maglia. Il risultato premia l'Arsenal, ma quello su cui dobbiamo recriminare è il primo tempo dell'andata". Cosa ne pensa del rigore dato all'Arsenal? "Sono episodi che pesano sul piatto della bilancia - risponde -, ma non dobbiamo guardare a quello, si può sbagliare. Peccato, perché avevamo rimesso in piedi la qualificazione e finire il primo tempo con il vantaggio di 1-0 sarebbe stato diverso. Come detto, è un processo di crescita e queste prestazioni in questi stadi ci fanno crescere".