Indian Wells, avanti Kasatkina e Venus

ROMA, 16 MAR - La russa Daria Kasatkina e l'americana Venus Williams approdano in semifinale al torneo sui campi in cemento di Indian Wells, California. La russa si è liberata facilmente, anzi molto facilmente, in meno di un'ora di gioco, della ex numero uno del mondo Angelique Kerber. La tedesca ha dovuto arrendersi con il punteggio di 6-0 6-2 alla 20enne russa (numero 19 del mondo), che già aveva eliminato al turno precedente nientemeno che Caroline Wozniacki, numero 2 del ranking. In semifinale, Kasatkina affronterà Venus Williams (8), che nella notte italiana ha sconfitto per 6-3 6-2, in un'ora e undici minuti di partita, la spagnola Carla Suarez Navarro, numero 27 del ranking. Sono due i precedenti tra Kasatkina e Williams, con una vittoria per parte. L'altra semifinale del torneo di Indian Wells vedrà invece di fronte la romena Simona Halep numero uno del mondo e la giapponese Naomi Osaka numero 44.