Cairo, da Malagò buon lavoro su Lega

MILANO, 16 MAR - Il commissario della Lega Calcio Giovanni Malagò "fa un lavoro positivo, non sta imponendo nulla a nessuno, sta solo proponendo nomi" per la scelta dei vertici. Lo afferma il presidente del Torino Urbano Cairo che sottolinea come "saranno poi le 20 società di serie A a decidere se quello è il presidente giusto o quell'altro sarà l'amministratore delegato giusto" in vista dell'assemblea di lunedì prossimo. Alla richiesta di un commento sulla proposta di candidare Gaetano Miccichè, Cairo si è limitato a replicare che "Malagò sta facendo comunque un lavoro positivo per aiutare la Lega a uscire dalle secche di un commissariamento tanto lungo e quindi lo ringrazio pur avendo avuto in certi momenti opinioni differenti".