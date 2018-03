De Rossi, col Barca non partiamo battuti

ROMA, 16 MAR - "Dobbiamo giocare contro una delle migliori otto d'Europa, forse la peggiore. Siamo consapevoli di essere meno forti di loro, ma non siamo sconfitti in partenza". Questa la reazione del capitano della Roma, Daniele De Rossi, dopo aver appreso dell'accoppiamento con la formazione spagnola nel quarti di finale di Champions League. "Per arrivare bene alla sfida è necessario vincere contro Crotone e Bologna in campionato - aggiunge il centrocampista -. Con il Barcellona saranno due grandi serate di calcio, vanno preparate bene, per vincere: vogliamo metterli in difficoltà".