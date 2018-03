Allegri "con Spal non è scontata"

TORINO, 16 MAR - "La partita con la Spal non è scontata, è molto più difficile di quanto si possa pensare. E per vincere il campionato bisogna portare a casa queste partite". Allegri chiede massima concentrazione alla Juventus per la trasferta di Ferrara che potrebbe portare, almeno momentaneamente, i bianconeri a +7 sul Napoli: "Le devi giocare con ordine, pazienza, tecnica, altrimenti dopo si complicano - ha spiegato il tecnico - Il campionato non è chiuso, abbiamo 4 punti di vantaggio ma ce ne sono ancora 30 a disposizione, il Napoli può vincerle tutte e arrivare a 100: la quota scudetto è la "carica dei 101". La Spal "nelle ultime tre partite ha fatto sette punti - fa notare Allegri -, nelle ultime dieci partite in casa non ha mai perso. Giocherà per la salvezza e per la storia, visto che torna ad affrontare in casa la Juventus dopo 50 anni".